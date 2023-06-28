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В Кузбассе с начала июня признаны недействительными 4 декларации о соответствии.

 В Кемеровской  области — Кузбассе с начала  июня 2023 года специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  проведено 9 мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими субъектами в сфере качества и безопасности зерна и продуктов  переработки зерна.

        По результатам данных контрольных (надзорных) мероприятий  проверено 9 деклараций о соответствии на партии зерна в количестве 18,822 тыс. тонн, из них: 4 декларации о соответствии (8,0 тыс. тонн пшеницы) признаны недействительными на основании Решений Управления.

          В числе основных нарушений при декларировании отмечены следующие:

- отсутствие исследований на остаточное содержание действующих веществ примененных пестицидов;

-  завышение массы партии, по сравнению с массой собранного урожая в весе после доработки;

-  несоответствие декларации о соответствии требованиям к единой форме декларации о соответствии, установленные правом Евразийского экономического союза.

      По итогам мероприятий сельхозтоваропроизводителям Мариинского, Ижморского и Ленинск-Кузнецкого районов объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений при декларировании зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
28/06/2023
Общество
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