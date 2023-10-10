В Кузбассе с помощью ФГИС «Аргус-Фито» выявлено 140 нарушений при перевозках подкарантинной продукции

При проведении мониторинга информационной системы ФГИС «Аргус-Фито» инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу за 9 месяцев текущего года установлено 140 нарушений законодательства в области карантина растений. Хозяйствующие субъекты Кемеровской области-Кузбасса при поступлении подкарантинной продукции в сопровождении карантинных сертификатов, не уведомляют территориальное Управление и не осуществляют гашение карантинных сертификатов.

По результатам оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований законодательства, должностными лицами Управления с начала года объявлено 140 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения регламентируется статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предостережение объявляется контрольным органом в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Специалисты Управления информируют, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении:

- карантинного сертификата необходимо осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.

Контактные реквизиты специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в Кемеровской области: телефон (3842) 36-15-80, E-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б