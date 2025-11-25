В Кузбассе с помощью информационной системы Россельхознадзора выявлена мясная продукция, произведенная из нелогичного вида сырья

17 ноября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение юридическому лицу в городе Новокузнецк Кемеровской области — Кузбасса за нарушение при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД).

Так, при проведении анализа данных компонента ВетИС — ФГИС «Меркурий» установлено, что в октябре 2025 года уполномоченным лицом юридического лица оформлен производственный ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) на продукцию ««Суповой набор (рагу свиное) зам.». При этом в сырье отсутствует «мясо свинина на кости», но имеется «Мясо цыпленка-бройлера на кости зам.», что свидетельствует о несоответствии типа сырья типу продукции.

Стоит отметить, что при оформлении ВСД не допускается указание недостоверных сведений о подконтрольном товаре, а также указание недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них, оформление ВСД на подконтрольные товары, не соответствующие обязательным требованиям в области ветеринарии, в том числе, указание в ВСД на производственную партию подконтрольного товара недостоверных сведений о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья.

Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость.

Специалисты Россельхознадзора напоминают о необходимости строгого соблюдения процедуры прослеживаемости пищевой продукции на всех этапах производства и/или реализации.

Таким образом, юридическим лицом при оформлении производственного ВСД нарушены обязательные требования ветеринарного законодательства Российской Федерации.