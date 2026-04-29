В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили вопросы контроля за использованием и охраной земель региона

28 апреля 2026 года заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Надежда Камынина приняла участие в семинаре по вопросам контроля за использованием и охраной земель, а также организации взаимодействия органов муниципального земельного контроля Кемеровской области — Кузбасса. Встреча прошла под председательством заместителя руководителя Управления Росреестра Андрея Кузнецова. В работе семинара приняли участие представители органов муниципального земельного контроля, сотрудники территориальных органов Росреестра, Росприроднадзора и Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса.

Представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, Надежда Камынина обратила внимание присутствующих на то, что с 1 марта 2025 года как органы федерального государственного земельного надзора, так и органы муниципального земельного контроля получили право выносить предписания на основании результатов наблюдения за соблюдением обязательных требований.

В рамках своих полномочий контрольные органы могут принимать решения на основе имеющихся данных, выдавать предписания без направления дополнительных запросов и размещать все выданные предписания во ФГИС ЕРКНМ. Правовое регулирование осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 72 Земельного кодекса РФ и частью 3 статьи 74 ФЗ-248.

В завершение выступления Надежда Камынина обратила внимание, что сочетание слов, используемых в федеральных законах «выдавать предписания об устранении нарушений, в том числе выявленных в ходе наблюдения» следует читать как указание на специальные полномочия инспектора, дополнительные к общим полномочиям по выдаче предписаний по итогам контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием.

Внедрение данных механизмов контроля направлено на повышение эффективности работы надзорных органов и обеспечение более строгого соблюдения земельного законодательства в регионе. Все предписания, выданные по итогам наблюдения, подлежат размещению во ФГИС ЕРКНМ, что обеспечивает прозрачность и контроль за их исполнением.