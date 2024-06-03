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В Кузбассе состоялся региональный этап игры «Зарница 2.0» Движения Первых

В Кузбасском региональном военно-патриотическом центре «Авангард» Промышленновского округа собрались команды школьников из 28 территорий Кузбасса, показавшие наилучшие результаты на муниципальных этапах.
Ребят старшего звена ждали интеллектуальные, спортивные и игровые испытания – «Оказание первой помощи и тактическая медицина», «Спортивная подготовка», «Основы государственности и военная история», «Строевая подготовка», «Общевойсковая грамотность», «Основы радиационной, химической и биологической защиты», «Военизированная полоса препятствий», «Огневой рубеж» и тактическая игра на местности. Участники также состязались по условным военным специальностям. Победила команда «Барс» Тяжинского муниципального округа (руководитель Евгений Николаевич Жернаков).
В средней возрастной группе ребят 11-13 лет, победителями игры стали участники команды «Барс» (Тяжинский муниципальный округ). Теперь тяжинцы в составе двух команд «Барс» среднего и старшего возраста будут представлять Кузбасс на соревнованиях Сибирского федерального округа в городе Иркутске. Всероссийский этап «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.

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kuzbassnews.ru
03/06/2024
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