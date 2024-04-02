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В Кузбассе состоялся турнир по рукопашному бою памяти павшего на СВО офицера Росгвардии

В Прокопьевске в зале Дворца спорта «Дельфин» прошел II областной турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек в память о погибшем сотруднике СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майоре Александре Иванове.

На церемонию открытия пришли родные и близкие погибшего, сослуживцы, ветераны, представители местного самоуправления и неравнодушные горожане. Знавшие его лично рассказали спортсменам о порядочности и заслугах Александра при жизни и поблагодарили присутствующих за дань памяти герою Росгвардии.

«Хочется, чтобы его помнили не только как человека мужественного, преданного своей Отчизне, но и как человека доброго, милосердного, с открытой душой», - отметил заместитель командира СОБР «Символ» полковник Андрей Б.

В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена в возрасте от 14 до 17 лет из 9 городов Кузбасса. Турнир за звания лучших бойцов проходил в течение двух дней. Среди победителей и призеров соревнования были разыграны 36 комплектов медалей и 27 памятных призов.

Сотрудник СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор полиции Александр Иванов погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. За проявленный героизм и отвагу награждён орденом Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
02/04/2024
Спорт
Прокопьевск
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