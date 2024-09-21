Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе сотрудники Росгвардии и МЧС России провели совместный профилактический рейд

В рамках масштабной профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира», направленной на защиту граждан и их имущества, сотрудники вневедомственной охраны Кемеровской области совместно с представителями МЧС России провели рейд в одном из садоводческих некоммерческих товариществ города Кемерово.

Целью мероприятия стало напоминание дачникам о мерах безопасности накануне зимы, когда риск посягательств на частную собственность возрастает. С окончанием дачного сезона многие участки остаются без присмотра, что делает их уязвимыми для злоумышленников.

Во время рейда сотрудники Росгвардии дали ряд рекомендаций по защите собственности. Начальник отдела материально-технического обеспечения кемеровского филиала вневедомственной охраны подполковник Виталий Будников подчеркнул важность установки качественных замков и железных дверей. Он отметил: «Замки должны иметь сертификаты качества и отличаться высокой степенью взломостойкости. Важно правильно подобрать замок, чтобы минимизировать риск взлома».

Помимо технических мер Виталий Будников также порекомендовал налаживать хорошие отношения с соседями, которые могут помочь в случае возникновения подозрительных ситуаций.

Представительница МЧС капитан Ксения Соломникова обратила внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, особенно в период, когда дачные участки остаются без присмотра. Были даны рекомендации по безопасному использованию печного оборудования, обесточиванию участков на время отсутствия владельцев и предотвращению пожаров.

Каждому участнику рейда были вручены памятки с информацией о мерах предосторожности, а также пожелания безопасного завершения дачного сезона.

Профилактическая операция Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира» продолжается и завершится в конце недели. В рамках операции около 400 сотрудников Росгвардии проведут поквартирные обходы, посетят более 4 тысяч домовладений и проведут около 200 встреч с трудовыми коллективами региона.

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
21/09/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus