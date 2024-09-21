В Кузбассе сотрудники Росгвардии и МЧС России провели совместный профилактический рейд

В рамках масштабной профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира», направленной на защиту граждан и их имущества, сотрудники вневедомственной охраны Кемеровской области совместно с представителями МЧС России провели рейд в одном из садоводческих некоммерческих товариществ города Кемерово.

Целью мероприятия стало напоминание дачникам о мерах безопасности накануне зимы, когда риск посягательств на частную собственность возрастает. С окончанием дачного сезона многие участки остаются без присмотра, что делает их уязвимыми для злоумышленников.

Во время рейда сотрудники Росгвардии дали ряд рекомендаций по защите собственности. Начальник отдела материально-технического обеспечения кемеровского филиала вневедомственной охраны подполковник Виталий Будников подчеркнул важность установки качественных замков и железных дверей. Он отметил: «Замки должны иметь сертификаты качества и отличаться высокой степенью взломостойкости. Важно правильно подобрать замок, чтобы минимизировать риск взлома».

Помимо технических мер Виталий Будников также порекомендовал налаживать хорошие отношения с соседями, которые могут помочь в случае возникновения подозрительных ситуаций.

Представительница МЧС капитан Ксения Соломникова обратила внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, особенно в период, когда дачные участки остаются без присмотра. Были даны рекомендации по безопасному использованию печного оборудования, обесточиванию участков на время отсутствия владельцев и предотвращению пожаров.

Каждому участнику рейда были вручены памятки с информацией о мерах предосторожности, а также пожелания безопасного завершения дачного сезона.

Профилактическая операция Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира» продолжается и завершится в конце недели. В рамках операции около 400 сотрудников Росгвардии проведут поквартирные обходы, посетят более 4 тысяч домовладений и проведут около 200 встреч с трудовыми коллективами региона.

Фото: Росгвардия