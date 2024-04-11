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В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время проведения мусульманского праздника Ураза-байрам

В городах Кемеровской области прошли празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Около 20 000 мусульман Кузбасса собрались в мечетях. В этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдают на протяжении священного месяца Рамадан.

В Прокопьевске, Новокузнецке и Кемерове сотрудники ОМОН перед началом молитв и проповедей осуществили проверку мест проведения ритуалов. Сотрудники вневедомственной охраны обеспечили безопасность участников в ходе непосредственного проведения праздника разговения. Кроме этого, экипажи вневедомственной охраны патрулировали ближайшие к мечетям и площадям улицы, а также местам массового пребывания людей. Благодаря слаженной работе представителей Росгвардии и МВД правонарушений в период проведения праздничных мероприятий не допущено.

Ураза-байрам – мусульманский праздник разговения. Это дни, которые завершают строгий тридцатидневный пост в месяц Рамадан.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
11/04/2024
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