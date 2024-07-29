В Кузбассе сотрудники Росгвардии приступили к проверкам безопасности школ

В Кемеровской области подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в составе межведомственных комиссий принимают участие в проверках антитеррористической защищенности на объектах общего, среднего профессионального и дошкольного образования. Перед началом нового учебного года стражи правопорядка проверят около 2 000 образовательных учреждений.

Сотрудники вневедомственной охраны инспектируют исправность технических средств безопасности, в том числе систем видеонаблюдения, тревожных сигнализаций и стационарных металлоискателей, проводят дополнительные инструктажи с работниками образовательных учреждений.

На основании рекомендаций специалистов Росгвардии в целях обеспечения безопасности детей среди предпринятых мер: совершенствование систем видеонаблюдения, установка стационарных металлоискателей и кнопок экстренного вызова групп задержаний Росгвардии.

В свою очередь, инспекторами лицензионно-разрешительной работы Росгвардии организована проверка сотрудников ЧОП, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений. Подобная работа будет проводиться на регулярной основе.

Фото: Росгвардия