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В Кузбассе сотрудники Росгвардии вернули пропавшую 5-летнюю девочку домой

В поселке Тисуль экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря бдительности разыскал малолетнюю сельчанку, которую разыскивала мать.

В вечернее время патрульные Росгвардии получили ориентировку о пропаже несовершеннолетней местной жительницы. Во время поисковых мероприятий экипаж войск правопорядка в составе прапорщика Константина Бойкова и старшего сержанта Вячеслава Вдовенко заметили на улице Ленина малолетнюю девочку без сопровождения взрослых. Росгвардейцы начали разговор с девочкой, чтобы выяснить её личность. Оказалось, что это и была пропавшая 5-летняя местная жительница.

По предварительным данным, ребёнок находился с матерью в одном из магазинов, однако в какой-то момент незаметно для неё вышел на улицу и пропал. После неудачных попыток найти дочь самостоятельно, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Обеспечив безопасность ребенку, росгвардейцы помогли вернуть найденную юную сельчанку домой.

Фото: Росгвардия 

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
28/09/2024
Общество
Тисуль
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