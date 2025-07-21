В Кузбассе сотрудники СОБР провели профориентационную встречу с участниками военно-патриотической смены

В Междуреченске сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Мустаг» в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» посетили детский лагерь «Ратник». Для юных участников смены, прибывших со всей Кемеровской области, это событие стало настоящим погружением в атмосферу службы спецназа.

Гости из спецподразделения Росгвардии провели для ребят открытый диалог о своей службе, поделились опытом, рассказали о буднях элитного подразделения и провели демонстрацию экипировки и вооружения. Школьники активно задавали вопросы о вступлении в ряды спецназа.

«Мы не просто рассказываем о службе, – отметил один из офицеров подразделения, – нам важно, чтобы ребята задумывались о будущем. Мы подробно объясняем, как можно поступить в вузы Росгвардии в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми или Новосибирске. Многие из старших ребят действительно заинтересованы, и мы готовы поддерживать их стремление».

Дети смогли не только поближе рассмотреть современное вооружение, но и подержать его в руках. Подростки с большим энтузиазмом обсуждали, в каких ситуациях используется то или иное снаряжение, и сотрудники СОБР охотно делились историями из практики.

Встреча завершилась на позитивной ноте: ребята поблагодарили офицеров за открытость и возможность узнать больше о профессии, которая требует мужества, дисциплины и ответственности.

Фото: Росгвардия