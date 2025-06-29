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В Кузбассе создадут собственную научную палеонтологическую школу

На фестивале «Динотерра», который с 27 по 29 июня проходил в деревне Шестаково Чебулинского округа, состоялось пленарное заседание IV Международного симпозиума «Палеонтологические местонахождения и геологические памятники России: исследования, музеефикация, сохранение и перспективы развития». 120 ведущих ученых в области палеонтологии, геологии, археологии обменялись информацией об открытиях и обсудили новые темы исследований. Также на заседании сообщили о создании в Кузбассе собственной научной палеонтологической школы.

«Шестаковский комплекс — уникальный научный объект, единственное место в России, где хорошо сохранились остатки раннемеловых континентальных позвоночных. За последнее десятилетие его территория стала драйвером для развития науки не только в Кузбассе, но и важной площадкой для ученых России. Здесь исследовано более 5 тысяч палеонтологических образцов, открыто более 30 представителей животных динозавровой фауны. Палеонтологическая школа станет важным этапом в научной деятельности», —  отметил доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета, известный специалист по динозаврам и другим мезозойским позвоночным Павел Скучас.

Планируется, что на базе научной палеонтологической школы будет вестись подготовка коллектива исследователей и научных специалистов в области палеонтологии и геологии. Они будут участвовать в грантовых проектах и научных изысканиях. 

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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