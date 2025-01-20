В Кузбассе специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения при реализации пакетированных семян

С начала 2025 года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведено 4 выездных обследования торговых помещений в Кемерово и Мариинске, где были предложены к реализации пакетированные семена сельскохозяйственных растений. В результате во всех четырех торговых точках выявлены нарушения.

Так, в 33 проконтролированных партиях пакетированных семян овощных культур выявлено 10 наименований, которые не соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Чаще всего выявлены нарушения по части 2 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В их числе оказались огурец сортов «Бедретта», «Бочковый засол», «Королевские пальчики», «Китайский холодоустойчивый», томат сортов «Непасынкующийся малиновый», «Парниковый ультроскороспелый», «Дрова желтые», «Могучее вымя», «Царь Балкон», «Рубиновые пальчики».

Также в одном случае выявлено нарушение по ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Так, к реализации предлагались пакетированные семена томата сорта «Сибирское чудо», у которых на тарной этикетке нет ботанического наименования сельскохозяйственного растения на латинском языке, номера партии, даты упаковки (месяц, год), массы (в граммах) или количества (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что в последнее время появилось очень много компаний, которые занимаются расфасовкой и реализацией семян. К сожалению, далеко не каждая из них продает качественный продукт. Есть и те, которые реализуют семена сомнительного качества. В этой связи ведомство рекомендует выбирать семена в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.

При покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:

— ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://gossortrf.ru/), в том числе в форме открытых данных, оператором Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений.