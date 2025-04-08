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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора оформили документы на вывоз за рубеж 12 питомцев

С января по март 2025 года специалисты Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса провели ветеринарный контроль и сертификацию 12 домашних животных — 7 собак и 5 кошек. Питомцы сопровождали своих хозяев во Францию, Узбекистан, Германию, Турцию, Вьетнам, Грузию, Испанию и Тайланд.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание владельцев, что оформить ветеринарный сертификат на вывоз домашних животных за рубеж можно на основании поданной электронной заявки от владельца (законного представителя) животного в информационной системе «Ecert».

При подаче онлайн-заявки на оформление ветеринарных сопроводительных документов и записи на приём, владелец имеет возможность внести сведения о прививках и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке (месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве). Таким образом, владелец домашнего животного сможет заблаговременно направить все необходимые сведения в Россельхознадзор.

Заполнение данной онлайн-формы осуществляется на сайте Россельхознадзора.

Дополнительно Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает владельцам животных, что с 16 сентября 2024 года вывоз собак, кошек, хорьков в страны Евросоюза возможен только после проведения теста к вирусу бешенства. Провести исследования возможно в аккредитованных учреждениях, подведомственных Россельхознадзору — ФГБУ «ВГНКИ» (город Москва) и ФГБУ «ВНИИЗЖ» (город Владимир), филиал которого расположен в г. Кемерово и имеет необходимую лабораторную базу для забора материала.

Данные требования связаны с изменениями в исполнительном регламенте комиссии Европейского союза ЕС № 577/2013 о типовых идентификационных документах для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков. Напомним, что в настоящее время это требование предъявляет Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль, Южная Корея.

Общество
kuzbassnews.ru
08/04/2025
Общество

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