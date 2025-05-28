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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора оформили сертификаты на отгрузку в Калининград соевых бобов

В период с 23 по 26 мая специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 14 фитосанитарных сертификатов на партии бобов соевых, предназначенных для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград с целью дальнейшего экспорта.

Продукция, выращенная на пищевые цели на территории Амурской области, успешно прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на соответствие требованиям законодательства.

Специалисты ведомства отмечают, что данные партии, общий вес которых составил 974,8 т, стали первыми в 2025 году, отгруженными с территории Кемеровской области – Кузбасса.

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2025
Общество
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