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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора отмечают необходимость повышения эффективности муниципального земельного контроля

21 ноября 2024 года представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в режиме ВКС приняли участие в совещании, организованном Россельхознадзором совместно с Росреестром с подключением высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В каждом из трех подведомственных регионов состоялось подключение к данному мероприятию.

В Кузбассе территориальное управление Россельхознадзора представляли заместитель руководителя Марина Язькова и заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Надежда Камынина. Главная цель мероприятия – повышение в регионах эффективности осуществления муниципального земельного контроля.

Например, в Кузбассе несмотря на меньшую численность инспекторского состава Россельхознадзора по сравнению с количеством инспекторов органов местного самоуправления, Службой за 9 месяцев 2024 года проконтролировано более 9 тыс. га земель сельхозназначения, в то время как муниципальными органами проверено 3 тыс. га. При этом ведомством проведено 406 мероприятий по государственному земельному контролю, что в 3,5 больше чем органами местного самоуправления – 115. Как следствие, количество объявленных Россельхознадзором предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в 3 раза больше.

В целом в ходе состоявшегося на федеральном уровне мероприятия были рассмотрены вопросы взаимодействия органов, осуществляющих федеральный государственный земельный контроль (надзор), и органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль, в рамках проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, объявления предостережений, подготовки материалов для согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры, принудительного изъятия земель.

Общество
kuzbassnews.ru
27/11/2024
Общество
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