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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора отмечают пользу профилактических визитов в области фитосанитарного надзора

В декабре 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) профилактические визиты для 21 предприятия Кузбасса.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, а также требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а также к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источником проникновения на территории Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

Наряду с этим, в ходе профилактических визитов состоялись тематичные консультации по работе специалистов ведомства при приеме и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов для дальнейшего экспорта зерна в Китайскую Народную Республику с оформлением в ведомственной федеральной информационной системе через компонент «Цербер».

Специалисты отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщают о дальнейшей готовности проводить консультации по всем интересующим вопросам по телефону: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.

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26/12/2024
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