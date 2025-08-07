В Кузбассе специалисты Россельхознадзора отмечают важность превентивных мероприятий в сфере обеспечения качества и безопасности зерна

Предупреждение нарушений является приоритетным направлением деятельности специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Важную роль в этом деле играют профилактические мероприятия, направленные на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушению.

Так, в Кузбассе за 7 месяцев 2025 года состоялось 847 профилактических мероприятий в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, «львиная» доля которых отведена консультационной работе по вопросам оформления СДИЗов во ФГИС «Зерно», а также по вопросам регистрации деклараций о соответствии.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора проводят профилактические визиты, в том числе по инициативе самих аграриев, и информируют об изменениях законодательства, регламентирующего выпуск зерна в оборот. При этом профилактический визит проводится в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи, в ходе которой предписания об устранении нарушений обязательных требований не выдаются, а разъяснения специалистов надзорного ведомства носят рекомендательный характер.

Вместе с тем, в целях принятия превентивных мер хозяйствующим субъектам объявлено 53 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Заявление о проведении профилактического визита для хозяйствующих субъектов Кемеровской области — Кузбасса, а также вопросы, требующие разъяснений специалистов Россельхознадзора в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, можно направить как в письменной форме, так и задать по телефону (3842) 34-99-15.