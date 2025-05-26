В Кузбассе специалисты Россельхознадзора приступили к фитомониторингу на приусадебных участках с картофелем

С 19 мая 2025 года сотрудниками Сибирского межрегионального Управления Россельхознадзора проводится мониторинг по золотистой картофельной нематоде на территории Промышленновского, Юргинского, Крапивинского, Мариинского, Тисульского муниципальных округов Кемеровской области-Кузбасса.

В 2025 году в личных подсобных хозяйствах Кузбасса такому обследованию подлежат более 409 гектаров земель – это территория порядка 30 приусадебных участков.

На прошедшей неделе должностные лица ведомства отобрали 30 почвенных образцов и с целью проведения экспертизы направили в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных исследований Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора будет проведено уточнение границ очагов и карантинных фитосанитарных зон, где распространена популяция карантинного объекта.

Специалисты ведомства отмечают, что картофельная нематода особенно вредоносна на приусадебных участках и на полях с укороченным севооборотом, где картофель выращивается практически бессменно. В среднем потери урожая составляют 30%, но известны случаи, когда они достигали 90%. Помимо уничтожения урожая, нематода ухудшает вкусовые характеристики картофеля, наблюдается измельчание клубнеплодов, либо их отсутствие.

Согласно утвержденного на 2025 год плана мониторинга карантинного фитосанитарного состояния подконтрольной территории, государственные инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжат мероприятия по отбору почвенных образцов и выявлению возможных очагов опасных карантинных вредителей на территории Кемеровской области.