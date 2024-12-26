В Кузбассе специалисты Россельхознадзора провели 86 профилактических визитов в области семеноводства для повышения осведомленности сельхозтоваропроизводителей

С начала 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 86 профилактических визитов в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. В отношении 9 сельхозтоваропроизводителей они имели статус обязательных. При этом профилактический визит проводится в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемых лиц либо путем использования видео-конференц-связи, не влечет за собой проведение проверки и не является основанием для привлечения к административной ответственности.

В ходе этих мероприятий хозяйствующие субъекты были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска.

Также представители ведомства разъяснили следующие важные аспекты:

— ограничения связанные с производством и использованием семян сельскохозяйственных растений, в которых есть риск обнаружения ГМО;

основные требования, предъявляемые к сортовым и посевным качествам семян

сельскохозяйственных растений;

требования к деятельности по производству, транспортировке и реализации семян

сельскохозяйственных растений и объектам контроля в области семеноводства сельскохозяйственных растений;

— изменения законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;

— ответственность за нарушение законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что при осуществлении деятельности на территории Кузбасса хозяйствующие субъекты могут обратиться в ведомство по вопросам семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений по телефону: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.