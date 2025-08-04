В Кузбассе специалисты Россельхознадзора провели контроль фитосанитарного состояния земель Топкинского муниципального округа

25 июля 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова и государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора Анастасия Батюкова в рамках контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия провели оценку фитосанитарного состояния земель в границах территории поселка Шишино Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и земель сельхозназначения, прилегающих к населенному пункту.

В ходе обследования были обнаружены 2 очага повилики. Один очаг карантинного объекта на территории поселка на заброшенном земельном участке (в огороде), другой на окраине поселка — повилика паразитировала в зараслях на крапиве.

В ходе обследования были взяты образцы растений и отправлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для экспертизы, результаты которой подтвердили наличие карантинного сорного растения.

В целях предотвращения распространения повилики Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора 31 июля 2025 года введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона в границах земель населенного пункта — поселка Шишино и земель, распложенных в 400 метров на юго – восток от п. Шишино Топкинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на общей площади 136 га. Соответствующий приказ размещен на сайте.

При обнаружении карантинного сорного растения – повилики или признаков, указывающих на их наличие в посевах с/х культур, на обочинах дорог, в лесах, на заброшенных участках в зарослях сорной растительности, просим обращаться в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по следующим контактным телефонам:

в Кемерово (3842) 36-15-80;

в Новосибирске (383) 346-56-28;

в Томске (3822) 44-46-36, а также направлять информацию на официальный электронный адрес: rshn18@fsvps.gov.ru.