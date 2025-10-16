С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 357 контрольных (надзорных) мероприятий, из которых более половины – это 204 – в виде выездных обследований земельных участков. Обследовано более 4 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, а на площади более 3 тыс. га выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В адрес правообладателей земельных участков, нарушивших законодательство, были применены меры административного воздействия — выдано 44 предписания об устранении выявленных нарушений, а также вынесено 17 постановлений о привлечении к административной ответственности. Однако в целях минимизации административной нагрузки специалисты Россельхознадзора делают акцент на применении превентивных мер, что позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе с января по сентябрь 2025 года инспекторы ведомства объявили 71 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении правообладателей земельных участков, провели 38 профилактических визитов и 469 консультаций. Как следствие, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 438 га ранее неиспользуемых земель или используемых с нарушением.

К примеру, в сентябре 2025 года одним из показательных примеров стало подтверждение факта ввода в оборот 142,8 га земель в Кемеровском районе в границах ООО ШУ Майское.