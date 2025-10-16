Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили нарушения обязательных требований земельного законодательства на площади более 3 тыс. га

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 357 контрольных (надзорных) мероприятий, из которых более половины – это 204 – в виде выездных обследований земельных участков. Обследовано более 4 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, а на площади более 3 тыс. га выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В адрес правообладателей земельных участков, нарушивших законодательство, были применены меры административного воздействия — выдано 44 предписания об устранении выявленных нарушений, а также вынесено 17 постановлений о привлечении к административной ответственности. Однако в целях минимизации административной нагрузки специалисты Россельхознадзора делают акцент на применении превентивных мер, что позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе с января по сентябрь 2025 года инспекторы ведомства объявили 71 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении правообладателей земельных участков, провели 38 профилактических визитов и 469 консультаций. Как следствие, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 438 га ранее неиспользуемых земель или используемых с нарушением.

К примеру, в сентябре 2025 года одним из показательных примеров стало подтверждение факта ввода в оборот 142,8 га земель в Кемеровском районе в границах ООО ШУ Майское.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus