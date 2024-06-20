В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при реализации пакетированных семян

В ходе выездных обследований, проведенных в кузбасских торговых сетях без взаимодействия с контролируемыми лицами, специалисты Россельхознадзора, выявили более 60 наименований пакетированных семян овощных культур, которые не соответствовали требованиям законодательства к их маркировке.

Так, согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 30.12.2021 №454-ФЗ «О семеноводстве», при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их упаковка должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

С начала текущего года с целью предотвращения нарушения обязательных требований в сфере семеноводства ведомством объявлено 45 предостережений в адрес собственников торговых помещений, предлагающих к реализации такие семена сельскохозяйственных растений.

Наиболее часто допущенным нарушением стало отсутствие на тарной этикетке семян овощных культур ботанического наименования сельскохозяйственного растения на латинском языке. Но также встречаются пакетики семян, на этикетках которых нет сведений о производителе семян, номера партии, даты упаковки (месяц, год), массы (в граммах) или количества (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.

В последнее время появилось очень много компаний, которые занимаются расфасовкой и реализацией семян. К сожалению, далеко не каждая из них продает качественный продукт. Есть и те, которые реализуют семена сомнительного качества.

В этой связи специалисты Россельхознадзора рекомендуют как кемеровчанам, так и покупателям в других сибирских регионах выбирать семена в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.