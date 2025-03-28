В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур

18 и 25 марта 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили факты реализации семян овощных культур с нарушением обязательных требований в области семеноводства. Мониторинг был проведен в рамках контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия посредством анализа предложений, размещенных на площадке одного из популярных российских маркетплейсов, в отношении 11 различных сортов и гибридов овощных культур.

В результате установлено, что ИП Горбунов А.В. (г. Новокузнецк) и ООО «Торгсити» (г. Кемерово) предлагают к реализации пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Среди них семена огурца сорта «Бочковой засол» и семена кукурузы сорта «Детский вкус», семена томата сортов «Кабаняка», «Мятежный звездный истребитель», «Кулак Поддубного», «Петруша – огородник», «Гаванская сигара», «Итальянские спагетти», «Супергроздевой», «Засолочная гирлянда».

В качестве превентивной меры в адрес предпринимателя и юридического лица объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует , что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.