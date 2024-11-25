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В Кузбассе спецназ Росгвардии совершенствует навыки тактической медицины

В Кемерове завершилось обучение сотрудников спецподразделений СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу по программе «Основы тактической медицины». Торжественная церемония вручения сертификатов состоялась в учебно-тренировочном центре «ВОИН».

Программа курса включала отработку навыков оказания первой помощи в условиях повышенного риска, остановки кровотечений, работы с травмами различной сложности, а также безопасной транспортировки пострадавших. Спецназовцы изучили передовые алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях и прошли практические занятия по базовым методам реанимации.

«Полученные знания и навыки важны для повышения профессиональной подготовки сотрудников спецподразделений. В экстремальных условиях, где каждая секунда на вес золота, такие умения помогают спасать жизни», — подчеркнул представитель спецназа Росгвардии.

Обучение проводилось с использованием современного оборудования и реалистичных сценариев, максимально приближенных к реальным условиям. Все участники успешно справились с заданиями и подтвердили свою готовность к выполнению задач в сложных оперативных обстановках.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
25/11/2024
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