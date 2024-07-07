В Кузбассе спецназовцы Росгвардии встретились с отдыхающими детского лагеря военно-патриотической смены

В Промышленновском округе на базе санатория «Танай» военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» провели мастер-классы для курсантов патриотического центра «Вымпел».

Некоторые из школьников впервые узнали об элитном подразделении Кузбасса. Любой из желающих мог задать вопросы военнослужащим Росгвардии о специфике службы, выполняемых задачах и критериях отбора. После беседы росгвардейцы провели для ребят мастер-класс по тактической медицине. Школьники смогли на практике отработать оказание первой медицинской помощи, а также узнали о том, как медики спецназа оказывают помощь в боевых условиях.

Завершением встречи стали веселые конкурсы и памятные фотографии.

Фото: Росгвардия