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В Кузбассе стартовал летний период подготовки личного состава Росгвардии

В подразделениях Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу начался летний период подготовки. Новый учебный этап стартовал с организационных и методических занятий, направленных на совершенствование профессиональных навыков сотрудников и военнослужащих.

В мероприятиях приняли участие личный состав территориального управления, подразделений вневедомственной охраны, специальных подразделений, а также военнослужащие воинских частей Росгвардии, дислоцированных в регионе.

В ходе построений и служебных совещаний руководители определили основные задачи на предстоящий период. Особое внимание уделено вопросам профессиональной подготовки, соблюдения мер безопасности, совершенствования практических навыков и поддержания высокой готовности подразделений к выполнению служебно-боевых задач.

Врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов подчеркнул, что подготовка должна способствовать дальнейшему повышению профессионального уровня личного состава, укреплению дисциплины и совершенствованию слаженности действий при выполнении поставленных задач.

После вводной части росгвардейцы приступили к занятиям на учебных местах. Сотрудники и военнослужащие повторили требования безопасности при обращении с оружием и специальными средствами, изучили вопросы оказания первой помощи, пожарной безопасности, правовые основы служебной деятельности и порядок действий при выполнении служебных задач.

Завершится летний период подготовки итоговой проверкой, которая позволит оценить уровень профессиональной, физической и специальной подготовки личного состава.

 

Фото: Росгвардия

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04/07/2026
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