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В Кузбассе стартовали первые крупные поставки арбузов и дынь из Казахстана

На текущей июльской неделе под контролем специалистов Россельхознадзора в Кузбасс ввезено 5 партий казахстанских арбузов общей массой 132,4 т. Для дальнейшей реализации в сетевых магазинах региона ведомство подтвердило фитосанитарную безопасность сладкой продукции, которая традиционно является украшением летнего стола сибиряков.

А 4 июля дан старт поставкам в Кемеровскую область дынь из Республики Казахстан — 22 тонны также успешно прошли фитосанитарный контроль.

Отметим, что соответствие продукции требованиям фитосанитарного законодательства подтверждено на основании лабораторных заключений Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Общество
kuzbassnews.ru
05/07/2024
Общество
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