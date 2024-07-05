В Кузбассе стартовали первые крупные поставки арбузов и дынь из Казахстана

На текущей июльской неделе под контролем специалистов Россельхознадзора в Кузбасс ввезено 5 партий казахстанских арбузов общей массой 132,4 т. Для дальнейшей реализации в сетевых магазинах региона ведомство подтвердило фитосанитарную безопасность сладкой продукции, которая традиционно является украшением летнего стола сибиряков.

А 4 июля дан старт поставкам в Кемеровскую область дынь из Республики Казахстан — 22 тонны также успешно прошли фитосанитарный контроль.

Отметим, что соответствие продукции требованиям фитосанитарного законодательства подтверждено на основании лабораторных заключений Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».