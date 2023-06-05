В Кузбассе суд дал шанс исправиться рецидивисту, совершившему кражу запчастей у семьи, которой помогал по хозяйству

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 35-летний рецидивист, около полугода назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал четырёхлетний срок наказания за причинение тяжкого вреда здоровью человека, в начале января 2023 года совершил кражу электродвигателя и головки блока цилиндров двигателя от автомобиля «Волга» из гаража семьи, которой он помогал чистить снег.

35-летний житель Мариинска в начале января днём в очередной раз пришёл во двор дома, где проживала семья, которой он периодически помогал чистить снег. В доме никого не оказалось, в связи с чем у него возник умысел на совершение кражи из гаража, который располагался во дворе дома и всегда был открыт. В гараже он увидел электрический двигатель на 380 вольт и головку блока цилиндров двигателя от автомобиля «Волга». Похитив их, головку блока цилиндров отнёс в пункт приёма металла, получив за него 650 рублей. Электродвигатель решил оставить себе.

А через несколько дней хозяева дома, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Вскоре похититель был установлен, похищенное возвращено законным владельцам. Кражей им был причинён значительный ущерб на сумму 22 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, раскаявшись в содеянном.

При назначении наказания суд принял во внимание, что тяжких последствий по делу не наступило, подсудимый трудоустроен, уличным комитетом по месту жительства характеризуется положительно. Зарекомендовал подсудимый себя с положительной стороны и по месту отбывания наказания, где ранее отбывал четырёхлетний срок лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В результате подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

На днях приговор вступил в законную силу.

Фото из открытых источников