В Кузбассе суд по требованию прокурора лишил больную алкоголизмом женщину права на управление автомобилем

Ранее в результате проведённой прокуратурой города Мариинска проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения была выявлена 42-летняя жительница Мариинска, находящаяся под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя». При этом установлено, что она имеет водительское удостоверение, действующее до середины 2026 года…

Рассмотрев административные исковые требования прокурора, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что прокуратурой Мариинска в ходе проведения проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлена 42-летняя местная жительница, имеющая водительское удостоверение категорий В, В1(AS) и М со сроком действия до середины 2026 года. Также было установлено, что с конца 2023 года автолюбительница находится под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя». В связи с этим прокурор Мариинска в интересах неопределённого круга лиц и обратился в суд с требованием прекращения действия права женщины на управление транспортными средствами, возникшего на основании выданного ранее водительского удостоверения.

Жительница Мариинска, в отношении которой рассматривалось дело, в суд не явилась. Однако, согласно телефонограмме, согласилась с иском прокурора и просила рассмотреть дело в её отсутствие.

При рассмотрении административных исковых требований прокурора в суде был подтверждён диагноз женщины, связанный с пагубным употреблением алкоголя с вредными последствиями. Установленное заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Таким образом, судом с очевидностью было установлено, что состояние здоровья 42-летней автолюбительницы препятствует управлению ею транспортными средствами, поскольку создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья как её самой, так и иных участников дорожного движения.

В результате суд прекратил в отношении жительницы Мариинска действие права управления транспортными средствами.

Вступившее в законную силу решение суда направлено в региональное Управление ГИБДД для внесения соответствующей информации в федеральную информационную систему.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд