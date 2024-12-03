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В Кузбассе суд по требованию прокурора запретил пилоту воздушного судна использовать свой гидросамолёт «СУРА»

Выяснилось, что владелец частного гидросамолёта «СУРА» из Мариинска более двух лет пилотировал воздушное судно с просроченным медицинским заключением.

В Мариинский городской суд Кемеровской области обратился Кемеровский транспортный прокурор с исковыми требованиями к местному жителю о запрете им осуществления деятельности с использованием лёгкого пилотируемого воздушного судна.

Обращению в суд предшествовала проверка соблюдения мариинцем требований законодательства о безопасности полётов после того, как фактический владелец самолёта, осуществляя 23 августа 2024 года полёт из Кемеровского муниципального округа до аэродрома Подкаменная Тунгуска Красноярского края, долгое время не выходил на связь.

В ходе проверки выяснилось, что в нарушение требований воздушного законодательства мариинец осуществлял полёты на фактически принадлежащем ему гидросамолёте «СУРА», не имея действующего медицинского заключения, подтверждающего соответствие пилота требованиям к состоянию его здоровья. Последнее медицинское заключение авиалюбителя истекло в мае 2022 года, и более не продлевалось.

Выполнение полётов на воздушном судне без наличия действующего документа, подтверждающего прохождение врачебно-лётной экспертной комиссии, представляет потенциальную угрозу безопасности как для полётов, так и для пользователей воздушного пространства.

В связи с этим Кемеровский транспортный прокурор и обратился в суд с просьбой запретить мариинцу осуществлять деятельность с использованием самолёта «СУРА» до получения положительного медицинского заключения.

Мариинец, являющийся пилотом и фактическим владельцем самолёта, исковые требования Кемеровского транспортного прокурора не стал оспаривать, признав их в полном объёме.

В итоге требования прокурора были удовлетворены судом.

До прохождения врачебно-лётной экспертной комиссии и получения положительного медицинского заключения мариинцу запрещено осуществлять деятельность с использованием лёгкого пилотируемого воздушного судна «СУРА».

Следует отметить, что более двух лет назад Мариинский городской суд Кемеровской области выносил решение в отношении этого же владельца самолёта «СУРА» о запрете осуществления деятельности по коммерческой перевозке пассажиров.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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