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В Кузбассе суд запретил должнику по алиментам управлять автомобилем и выезжать за границу

Мужчина за короткое время накопил долг по алиментам на содержание троих детей в размере около 100 тысяч рублей, в связи с чем должностные лица Федеральной службы судебных приставов обратились в суд с требованием ограничить должника в праве управления транспортными средствами, а также в праве выезда из Российской Федерации.

При рассмотрении материалов, поступивших из подразделения ФССП России, судом установлено, что житель Кузбасса заключил с матерью своих детей нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов. В соглашении он обязался выплачивать на содержание троих детей алименты ежемесячно в размере 60% от своих доходов. На основании заключённого соглашения в органах принудительного исполнения было возбуждено исполнительное производство, однако уже через два-три месяца задолженность по алиментам достигла почти 100 тысяч рублей.

Таким образом, должник не исполнил требования исполнительного документа и не смог при этом подтвердить, что нарушение сроков выплаты алиментов вызвано чрезвычайными и объективно непредотвратимыми обстоятельствами.

В целях понуждения должника к полному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, представители органа принудительного исполнения и обратились в суд с требованиями установления для должника временного ограничения прав управления транспортными средствами, а также временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Следует отметить, что должник в ходе рассмотрения представленных в суд материалов не стал оспаривать требования судебных приставов-исполнителей.

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области заявлений должностных лиц ФССП России факт неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, был с достоверностью установлен. При этом должник не смог представить суду уважительные причины, в связи с которыми он не имел возможности исполнять свои обязательства по уплате алиментов.

В результате суд установил в отношении должника ограничение на выезд из Российской Федерации, а также ограничил его в праве управления транспортным средством на основании имеющегося у него водительского удостоверения.

Установленные ограничения будут действовать до исполнения должником своих обязательств по исполнительному производству о взыскании алиментов.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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