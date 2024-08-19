В Кузбассе транспортные полицейские пресекли мелкое хулиганство в пассажирском поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк-Санкт-Петербург требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.



Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что 45-летний житель города Междуреченска Кемеровской области с видимыми признаками опьянения в пути следования поезда распивали вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечания и требования работников поездной бригады и окружающих прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. В связи с этим, начальник поезда отказал пассажиру в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть.



Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения задержанного. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Правонарушитель подвергнут административному штрафу.



Транспортная полиция напоминает, что алкогольное опьянение остается в числе основных причин происшествий на объектах железной дороги, и призывают воздержаться от употребления спиртных напитков во время путешествий. В соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.

Фото: линейный отдел МВД России на станции Белово