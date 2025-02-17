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В Кузбассе транспортные полицейские провели «День открытых дверей» для школьников и студентов

В преддверии Дня образования органов внутренних дел на транспорте в Кузбасском ЛУ МВД России состоялось профориентационное мероприятие «Выбираем будущую профессию».

Транспортные полицейские организовали для школьников и студентов экскурсию по линейному управлению. Ребята узнали об особенностях пропускного режима в органах внутренних дел,работе дежурной части и познакомились со спецификой работы экспертов-криминалистов.

Сотрудники отдела по работе с личным составом рассказали слушателям о правилах поступления в ведомственные ВУЗы системы МВД России, где обучают будущих полицейских, о преимуществах службы в органах внутренних дел и о требованиях, которые предъявляются к кандидатам на службу в ОВД.

Кроме того инспекторы по делам несовершеннолетних провели занимательную викторину на знание правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Рассказали об административной и уголовной ответственности, к которой могут быть подвергнуты несовершеннолетние, об информационной безопасности в сети Интернет и правилах защиты персональных данных. 

 В завершение встречи состоялась экскурсия в Музей истории Кузбасского ЛУ МВД России. Председатель совета ветеранов Александр Сантьев рассказал студентам об истории создания линейного управления и о престиже службы в органах внутренних дел.

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России 

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17/02/2025
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