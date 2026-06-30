В Кузбассе транспортные полицейские провели для отдыхающих инструктаж по безопасному поведению на железной дороге

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2026» инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели для детей детского оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник» в селе Подонино Топкинского района занятия, посвященные обучению безопасному поведению на железной дороге.

В начале сотрудники полиции познакомили детей с интересными фактами о железной дороге и напомнили о важных правилах поведения: необходимости соблюдать сигналы светофоров и знаки, а также проявлять особую внимательность, находясь вблизи железнодорожных путей.

Одной из частей мероприятия стала игра, в ходе которой дети смогли проявить смекалку и творческие способности. Ребята выполняли задания, связанные с безопасным поведением на железнодорожной станции и при переходе через пути. Во время игры они учились правильно определять безопасные зоны, распознавать сигналы и знаки, а также обсуждали порядок действий в чрезвычайной ситуации.

«Обучение через игру и взаимодействие создает положительный опыт, который безусловно останется в памяти детей и поможет им в будущем избегать опасных ситуаций на железной дороге», — отметил председатель Общественного совета при линейном управлении Дмитрий Матюхин.

фото: Кузбасское ЛУ МВД России