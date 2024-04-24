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В Кузбассе транспортные полицейские провели комплекс мероприятий по предупреждению травматизма на железной дороге

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» инспектор по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Промышленная Максим Тележкин совместно с юными инспекторами движения (ЮИД) провели комплекс профилактических мероприятий по пропаганде безопасного движения на железнодорожном транспорте.   Во Дворце культуры поселка Промышленная десять отрядов ЮИД представили свои агитационные творческие выступления, в которых в форме стихотворений и песен довели до зрителей и юных слушателей правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. По итогам конкурса победителей наградили дипломами Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа.  Также транспортные полицейские и участники акции направились на железнодорожную станцию, где гражданам раздавали памятки о правилах поведения на железной дороге, рассказали о важности их соблюдения в целях личной и транспортной безопасности.   Кроме того, состоявшаяся акция стала своеобразным напоминанием взрослым о необходимости защиты детей от любых противоправных посягательств.  Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
kuzbassnews.ru
24/04/2024
Общество
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