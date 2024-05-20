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В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактический урок

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Тайга Ольга Атрошенко посетила среднюю общеобразовательную школу №160 города Тайги, где провела для ребят обучающее профилактическое занятие по правилам безопасности на железной дороге.

В начале урока между школьниками и полицейским состоялся открытый диалог, направленный на определение объема знаний учащихся в обозначенном вопросе. Во время классного часа школьники продемонстрировали свои знания в вопросах личной и имущественной безопасности и, самое главное, свое отношение к вопросам безопасности на объектах транспорта. Ребята приводили примеры из жизни, касающиеся безопасности на улице и дома, рассказали транспортным полицейским, что им известно о железной дороге.

Для закрепления изученного материала сотрудники транспортной полиции продемонстрировали ученикам профилактические фильмы, а затем предложили ответить на вопросы-загадки.

По окончании мероприятия детям вручили информационные буклеты о безопасном поведении на объектах транспорта.

 Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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Тайга
kuzbassnews.ru
20/05/2024
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