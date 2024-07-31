В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный путь!»

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово и волонтеры из Центральной Беловской детской библиотеки провели профилактическую акцию «Безопасный путь!» для десяти воспитанников подготовительной группы детского сада «Сказка».



Образовательное учреждение расположено вблизи железной дороги, и транспортные полицейские рассказали детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, необходимости переходить железнодорожные пути только в установленных для этого местах и о возможных последствиях пренебрежения правилами безопасности.



В ходе акции ребята играли в активные игры, рисовали мелом любимых героев, а затем для них была проведена экскурсия по железнодорожному вокзалу города Белово.

Фото: ЛО МВД на транспорте по городу Белово