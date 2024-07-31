Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный путь!»

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово и волонтеры из Центральной Беловской детской библиотеки провели профилактическую акцию «Безопасный путь!» для десяти воспитанников подготовительной группы детского сада «Сказка».

Образовательное учреждение расположено вблизи железной дороги, и транспортные полицейские рассказали детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, необходимости переходить железнодорожные пути только в установленных для этого местах и о возможных последствиях пренебрежения правилами безопасности.

В ходе акции ребята играли в активные игры, рисовали мелом любимых героев, а затем для них была проведена экскурсия по железнодорожному вокзалу города Белово.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте по городу Белово

Общество
kuzbassnews.ru
31/07/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus