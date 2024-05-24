Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе транспортные полицейские провели рейд по профилактике травматизма на железной дороге

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с представителями Общественного совета и работниками железной дороги провели профилактический рейд, направленный на предупреждение детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.    Во время акции организаторы доступно рассказали детям и взрослым о последствиях нарушения правил безопасности на железной дороге и раздали всем красочные информационные буклеты.  В ходе рейда инспекторы по делам несовершеннолетних выявили двоих подростков в возрасте 17 лет, которые пересекали рельсы в неустановленном месте. В отношении несовершеннолетних были составлены протоколы по части 5 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах).   Кроме того, в отношении родителей 50 несовершеннолетних, не достигшего возраста административной ответственности, составили административные протоколы по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
24/05/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus