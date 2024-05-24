В Кузбассе транспортные полицейские провели рейд по профилактике травматизма на железной дороге

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с представителями Общественного совета и работниками железной дороги провели профилактический рейд, направленный на предупреждение детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Во время акции организаторы доступно рассказали детям и взрослым о последствиях нарушения правил безопасности на железной дороге и раздали всем красочные информационные буклеты. В ходе рейда инспекторы по делам несовершеннолетних выявили двоих подростков в возрасте 17 лет, которые пересекали рельсы в неустановленном месте. В отношении несовершеннолетних были составлены протоколы по части 5 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах). Кроме того, в отношении родителей 50 несовершеннолетних, не достигшего возраста административной ответственности, составили административные протоколы по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России