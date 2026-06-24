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В Кузбассе транспортные полицейские проводят профилактические рейды на берегу реки Томь

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России совместно с представителями добровольной народной дружины осуществляют комплекс рейдовых профилактических мероприятий на реке Томь с целью недопущения чрезвычайных происшествий на воде и в местах отдыха.

В ходе рейдов сотрудники транспортной полиции напоминают подросткам, родителям и отдыхающим у воды о необходимости соблюдать правила поведения вблизи водных объектов, призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными во время купания, контролировать детей и неукоснительно следовать правилам личной безопасности.

По итогам рейдов, проведенных с начала летних каникул, транспортные полицейские уже выявили шестерых несовершеннолетних, нарушавших правила поведения на воде. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). С родителями были проведены профилактические беседы, в ходе которых полицейские призвали не оставлять детей у воды без присмотра даже на короткое время и постоянно находиться рядом с ними.

Фото:Кузбасское ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
24/06/2026
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