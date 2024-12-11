В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге

Накануне вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании женщины на перегоне станций Красный Камень - Черкасов Камень.

Транспортные полицейские установили, что 28-летняя жительница Киселевска пересекала пути в неположенном месте перед приближающимся пассажирским поездом. Предотвращая наезд на человека, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки. Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Фото: ЛО МВД РФ на станции Белово