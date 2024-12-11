Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге

Накануне вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании женщины на  перегоне станций Красный Камень - Черкасов Камень.

 

Транспортные полицейские установили, что 28-летняя жительница Киселевска пересекала пути в неположенном месте перед приближающимся пассажирским поездом. Предотвращая наезд на человека, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

 Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.  Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Фото: ЛО МВД РФ на станции Белово

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
11/12/2024
Происшествия
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus