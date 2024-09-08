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В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

В дежурную часть Кузбасского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Тайга грузовым поездом травмирован мужчина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа транспортной полиции установила, что переходивший железнодорожные пути в неположенном месте гражданин разговаривал по телефону и не услышал звук приближающегося состава. Несмотря на примененное экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. В результате столкновения с локомотивом он получил множественные травмы.

Транспортная полиция призывает пешеходов быть особенно внимательными при переходе железнодорожных путей, убедиться в безопасности перехода, отсутствии запрещающих сигналов светофора или приближающегося поезда.

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Происшествия
Тайга
kuzbassnews.ru
08/09/2024
Происшествия
Тайга
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