В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

В дежурную часть Кузбасского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Тайга грузовым поездом травмирован мужчина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа транспортной полиции установила, что переходивший железнодорожные пути в неположенном месте гражданин разговаривал по телефону и не услышал звук приближающегося состава. Несмотря на примененное экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. В результате столкновения с локомотивом он получил множественные травмы.

Транспортная полиция призывает пешеходов быть особенно внимательными при переходе железнодорожных путей, убедиться в безопасности перехода, отсутствии запрещающих сигналов светофора или приближающегося поезда.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России