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В Кузбассе транспортные полицейские, ветераны и общественники зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориалам погибшим в Великой Отечественной войне

Акция «Свеча памяти» и митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошли в Кузбасском ЛУ МВД России. Личный состав, ветераны, Общественный совет вышли в едином строю отдать дань всем погибшим в Великой Отечественной войне. В своем обращении к собравшимся врио начальника Кузбасского ЛУ МВД России полковник полиции Артём Кирпиченко отметил, что 22 июня вся страна скорбит о павших на полях сражений солдатах, о мирных жителях, замученных в фашистских лагерях и умерших в тылу от голода.

Председатель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Дмитрий Матюхин назвал зажжённые свечи в руках сотрудников и ветеранов частичками Вечного огня – неугасаемой памяти ныне живущих о подвиге советского народа, пламя которой зажжет и сердца грядущих поколений.

Участники митинга возложили цветы и поставили горящие свечи к Стеле памяти своим коллегам и почтили минутой молчания всех, кто погиб в самой страшной войне в истории человечества.

Кроме того, руководители Кузбасского ЛУ МВД России приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, вместе с представителями правительства Кузбасса, силовых структур, духовенства, общественности и ветеранов войны, возложив цветы к Мемориалу Славы воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
22/06/2026
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