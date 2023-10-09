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В Кузбассе транспортные полицейские завершили расследование кражи ноутбуков

Следственным отделом линейного отдела полиции на станции Тайга Кузбасского линейного управления МВД России завершено расследование уголовного дела о краже ноутбуков у железнодорожной организации.

Ранее в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего местного жителя. Со слов подозреваемого он, возвращаясь домой через железнодорожные пути станции Юрга, незаконно проник в помещение железнодорожной организации, где похитил два ноутбука, набор с ремонтными ключами и две алюминиевых фляги. Похищенное злоумышленник планировал сдать в ломбард, однако не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции.

В отношении мужчины Кузбасским ЛУ МВД России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), расследование которого в настоящее время завершено. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Фото: ЛУ МВД

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kuzbassnews.ru
09/10/2023
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