В Кузбассе участники Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудили актуальные темы 2024 года

11 декабря 2024 года в Кемерово состоялось заседание региональной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На встрече, прошедшей под председательством и.о. министра промышленности и торговли Кузбасса Алексея Гришина, собрались представители администрации и исполнительных органов Кемеровской области, в том числе департамента лесного комплекса, минсельхоза, минздрава, а также региональных подразделений ГУ МВД, УФСБ, таможни, Роспотребнадзора, ФНС.

В свою очередь, заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова в своем докладе подробно остановилась на практических аспектах противодействия незаконному обороту продукции как одному из стратегических направлений в работе ведомства.

Внимание участников обращено на то, что Россельхознадзором с 2019 года запущена ФГИС «Меркурий» для оформления ветеринарных сертификатов на продукцию животного происхождения, которая позволяет отслеживать перемещения партий грузов по территории Российской Федерации с учётом её дробления, вести учёт поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии (холодильнике, складе, производстве и т. д.), хранить информацию об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции. В настоящее время Россельхознадзор ведёт аналитику данных с применением 30 модулей искусственного интеллекта, а также в ходе непосредственного мониторинга ФГИС «Меркурий» как одного из компонентов Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС ВетИС).

Так, с начала 2024 года на территории Кузбасса выявлено 735 нарушений. Одно из наиболее встречающихся – отсутствие прослеживаемости, в том числе сведений о сырье, из которого изготовлена продукция, а также необоснованное увеличение объемов продукции. Данные нарушения стали основанием для принятия соответствующих мер, среди которых объявление 122 предостережений, выдача 107 предупреждений уполномоченным лицам посредством ФГИС «Ветис.Паспорт», приостановление регистрации 9 лиц и аннулирование регистрации 2 лиц, уполномоченных на оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, 2 площадки - ИП Кравченко А.А и ООО «Арион» - заблокированы как «фантомные» в связи с отсутствием фактической деятельности по производству продукции по заявленному адресу.

Марина Язькова отметила, что контроль (надзор) за качеством продукции животного происхождения, находящейся в обороте, ведётся и в рамках федерального мониторинга ветеринарной безопасности, а также самими хозяйствующими субъектами, добросовестно выполняющими требования программ производственного контроля, разработанных на основе принципов ХАССП. В 2024 году специалисты Россельхознадзора направили на исследование 294 пробы продукции в целях контроля качества и безопасности продукции животного происхождения.

В целом в ходе состоявшегося мероприятия обсуждались вопросы, связанные с недопущением производства и реализации на территории Кузбасса фальсифицированной промышленной продукции. В этой связи представитель Россельхознадзора внесла предложения, направленные на противодействие этим процессам. В их числе усиление входного контроля пищевой продукции, проведение профилактических визитов для разъяснения принципов работы ФГИС «Меркурий», инициатива о проведении исследований на безопасность и качество в подведомственных Службе лабораториях, а также организация взаимодействия уполномоченных органов для проверки социально-значимых учреждений, использующих контрактную систему.