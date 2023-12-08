По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре 2023 года в Чебулинском, Тисульском, Мариинском районах и г. Междуреченск Кемеровской области-Кузбасса проведено 7 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении ООО «Нива», ООО «Агросоюз», АО "Томусинский ремонтно-механический завод», ИП Главы (КФХ) Белкина В.В., ИП Главы (КФХ) Горелкина О. П., ИП Соколовой С.А., ИП Горячкина Н. С.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, требования предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации в области карантина растений, по работе Управления при приеме и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».