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В Кузбассе упразднена карантинная фитосанитарная зона и отмен карантинный фитосанитарный режим на территории Кузедеевского лесничества

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что приказом Управления № 84 от 06.09.2023 упразднена карантинная фитосанитарная зона и отмен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту – малый черный еловый усач (MonochamussutorL.) на территории урочища Калтанское Калтанского участкового лесничества, Кузедеевского лесничества,  Новокузнецкого района,  Кемеровской области - Кузбасса на общей площади 2770,88 га.

Критерием установления факта ликвидации малого черного елового усача и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима являлось отсутствие усачей в карантинной фитосанитарной зоне в течение одного года, с момента первого установления факта отсутствия популяции карантинного объекта, подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований.

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L) - опасный технический вредитель древесины хвойных пород. Повреждает ель, пихту, лиственницу. Заселяют чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья. Размножаются также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения. Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», направленные к центру ствола. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования. Согласно СТО ВНИИКР 2.019-2016 Усачи рода Monoghamus Dejean основной путь распространения вредителя с зараженной древесиной, естественное распространение перелетом жуков, отражденных из личинок, радиусом  на 3-5 км.

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) включен, как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации, в Перечень карантинных объектов в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

            Специалисты Управления Россельхознадзора напоминают гражданам и юридическим лицам о необходимости немедленного уведомления Управления   Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбасса при обнаружении объектов имеющих признаки сходные с карантинными объектами на электронный почтовый адрес: E-mail: [email protected] или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.

Общество
kuzbassnews.ru
12/09/2023
Общество
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