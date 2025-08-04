В Кузбассе в ДТП погибли пять человек

Сегодня, в 7 часов 50 минут, на автодороге «Белово — Новый городок» водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине КамАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, также пассажир «Хонды», доставлена в учреждение здравоохранения с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Белова Дмитрий Блескин.

По поручению прокурора области прокуратурой г. Белово по факту ДТП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося следственными органами.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области