В Кузбассе в фитомониторинге сельхозпосевов приняли участие сотрудники ФГБУ «ВНИИКР»

Ежегодно специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в каждом российском регионе. Его целью является выявление карантинных объектов (вредителей, болезней растений), путей их проникновения и распространения, а также получение объективного представления о фитосанитарном состоянии территории.

Так, в Кемеровской области — Кузбассе сотрудники территориального управления Россельхознадзора традиционно начали мониторинг весной с тепличных хозяйств и в настоящее время продолжают выезды на сельскохозяйственные поля и на земли лесного фонда.

К 1 июля 2024 года обследовательские мероприятия состоялись на 20 предприятиях региона на совокупной площади 36 330 га.

Стоит отметить, что на завершаюшей июнь неделе выезды специалистов Россельхознадзора на поля, где выращиваются сельскохозяйственные зерновые культуры, в том числе имеющие для региона экспортное значение, проведены совместно с учеными центральной российской лаборатории по карантину растений международного значения — ФГБУ «ВНИИКР» (г. Москва). По результатам мониторинга организмов, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, не выявлено.