В Кузбассе в результате выездного обследования выявлено зарастание земельного участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью

12 февраля 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование) в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 507262 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область — Кузбасс, Беловский городской округ.

В ходе проведения выездного обследования зафиксировано, что земельный участок (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — сенокошение) состоит из 2 контуров, учетные номера контуров и их площади: 1 – 375649,41 кв. м, 2 – 131612,15 кв. м. Контур 1 лишь на площади не менее 15% от площади контура используется для ведения сельскохозяйственного производства (стерня зерновых), на оставшейся площади контура признаки использования для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности отсутствуют, вследствие чего происходит зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Сухостой прошлогодней сорной растительности на земельном участке в весеннее-летний период создаст пожароопасную ситуацию. Контур 2 на площади не менее 80% от площади контура используется для ведения сельскохозяйственного производства (стерня зерновых) на оставшейся площади контура проведены работы по расчистке земельного участка от зарастания древесно-кустарниковой растительностью (остатки древесно-кустарниковой растительности размещаются в кучах вдоль автомобильной трассы).

Установлено, что обследованный земельный участок используется юридическим лицом на праве аренды с 30.05.2023.

Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 2 ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации, установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации; ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, которой установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами.

С целью стимулирования скорейшего ввода в сельскохозяйственный оборот земельного участка на всей его площади, в установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» сроки, арендатору земельного участка Управлением юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.